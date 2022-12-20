Після поїздки в Мінськ Путін проведе засідання з російськими військовими

Російський президент Володимир Путін завтра, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії, повідомляє пресслужба Кремля.

Повідомляється, що з основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу, серед іншого, доповідатиме про хід «спеціальної військової операції» (так в Росії називають війну проти України).

У засіданні також візьмуть участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців ЗС РФ, заявляють в Кремлі.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Речник російського президента Росії Дмитро Пєсков 19 грудня казав, що до повідомлень про те, що Володимир Путін нібито їде до Мінська для примусу Білорусії до участі у війні в Україні, варто ставитися як до «безпідставних вигадок». Сам Путін назвав «дуже корисними та своєчасними» переговори у Мінську.

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16 грудня Путін відвідав Об’єднаний штаб «спеціальної військової операції». Розвідка Британії припускає, що на цій «зрежисованій зустрічі» він, мабуть, хотів продемонструвати колективну відповідальність за «спецоперацію», «ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволеності населення мобілізацією».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 19 грудня заявив про ознаки того, що Росія може готуватися до нового широкомасштабного наступу на Україну в найближчі місяці, але закликає не переоцінювати здатність російських військ до успішного проведення такого наступу.