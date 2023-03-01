Зеленський: Україна пройшла складну зиму, але загроза для енергосистеми зберігається

Президент України Володимир Зеленський повідомим про проведення тригодинної енергетичної народи.

«Сьогодні провів енергетичну нараду. Взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години. Енергетичні компанії: Нафтогаз, Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго, інші. Уряд. Офіс. Голова профільного комітету ВР. Військові. Розвідка. Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, учасники наради зафіксували поточні завдання – серед іншого, це нормально завершити цей опалювальний сезон.

«І ми вже почали готуватись до наступного сезону – кожен із учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього. Бачимо ризики – знайдемо реагування», – додав президент.

Цьогорічний опалювальний сезон розпочався наприкінці жовтня – на початку листопада 2022 року.

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1 березня національна енергетична компанія «Укренерго» заявила, що дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики змогли значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.