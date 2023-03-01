«Укренерго»: дефіциту потужності немає вже 18 днів і поки не прогнозується

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується, повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго».

«Споживання на рівні робочого дня. Потреба в електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій і незначним обсягом імпорту з Європи», – додали в компанії.

В «Укренерго» згадали, що за 4,5 місяці, за даними прокуратури, 255 ракет і дронів влучили по енергетичній інфраструктурі, з них 214 – по об’єктах високовольтної мережі НЕК.

«Причина відсутності дефіциту зараз – професійна робота енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми та електростанцій», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» додали, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі, «інтенсивно працюють» гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів, а також сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії і триває «незначний імпорт» електроенергії.

У компанії також заявили, що мережевих обмежень, які спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає.

«Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – зауважили там.

На Одещині проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси і району, заявили в «Укренерго». У компанії також наголосили, що складною є ситуація у прифронтових областях.

«Внаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад», – йдеться в повідомленні.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.