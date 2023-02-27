Енергосистема без дефіциту, імпорту електроенергії майже немає – «Укренерго»

Станом на ранок 27 лютого в енергосистемі України дефіциту немає, а імпорт електроенергії наближається до нуля, повідомляє НЕК «Укренерго».

«Споживання поступово зростає до рівня робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії наближається до нуля», – зазначили у компанії.=

Водночас на Одещині далися взнаки наслідки російських обстрілів, відзначили в «Укренерго», через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передавання в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.

«У решті регіонів мережеві обмеження відсутні. На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їхнього функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії», – зазначили в компанії.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.