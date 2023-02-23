Міненерго про ситуацію з електрикою – сьогодні вимкнення не очікуються

У четвер, 23 лютого, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів електроенергії, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

Повідомляється, що попри збільшення обсягів споживання через похолодання, генерація має «достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв».

«За останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях. Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів», – зазначив профільний міністр Герман Галущенко.

У компанії «Укренерго» додають, що сьогодні очікується споживання електрики на рівні звичайного робочого дня.

За даними енергетиків, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній дванадцяту добу поспіль і наразі не прогнозується.