Києву із Франції передали дві сонячні електростанції – КМДА

Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy, повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації у понеділок.

«Їх становлять ці електростанції у медичних закладах Святошинського району столиці. Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI», – повідомили у КМДА.

Повідомляється, що одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні.

За даними КМДА, загалом від початку російського вторгенння Київ отримав від європейських партнерів 40 карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів та 72 міських автобуси. А також українська столиця отримала кілька сотень генераторів різної потужності.