Міненерго: 20 лютого енергосистема працюватиме з резервом потужності

У перший робочий день тижня, 20 лютого, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що в деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов’язані із ремонтами електромереж.

Про те, що найближчими днями в Україні, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії, повідомив напередодні голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може (відвернути нас від цього прогнозу – ред.) – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємось до такого сценарію», – заявив Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, у деяких регіонах пошкоджені мережі все ще не дозволяють повністю забезпечити електропостачання окремих міст.

«Перш за все, говоримо про Одесу. Там тривають відновлювальні роботи, які дозволять найближчими тижнями усунути це «вузьке місце», – додав він.

Енергетики раніше заявили, що сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, відповідно немає дефіцит електроенергії.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.