ДТЕК попереджає про можливі стабілізаційні відключення світла в Києві та області на вихідні

На вихідні – 18-19 лютого – в деяких районах Києва та області можуть бути стабілізаційні відключення за графіками у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, повідомляє у телеграмі компанія ДТЕК.



За повідомленням, у суботу відключення можливі з 9:00 до 22:00 суботи в частині Лівого берега та в Голосіївському районі, з 8:00 до 13:00 неділі – у Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Також через ремонти на Київщині відключення за графіками можливі в частині Бучанського району. На вихідні електропостачання обмежуватимуть з 6:00 до 22:00.

Читайте також: В енергосистемі України немає дефіциту електроенергії четверту добу поспіль – Міненерго

Енергетики раніше заявили, що сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, відповідно немає дефіцит електроенергії.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.