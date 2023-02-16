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В Україні достатньо обсягів електроенергії для потреб споживачів – Міненерго після нічної атаки військ РФ

У відомстві наголошують – п’яту добу поспіль генерації електроенергії українцям вистачає

Попри пошкодження кількох об’єктів критичної інфраструктури внаслідок чергової нічної атаки військ РФ, в Україні достатньо обсягів виробленої електроенергії для забезпечення потреб споживачів, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві наголошують – п’яту добу поспіль генерації електроенергії українцям вистачає.

У Міненерго кажуть, що навіть з’явився певний резерв потужності.

«Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення. Крім того, у Харківської області енергетики менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп’янську та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Вночі російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Наразі відомо про влучання в об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, в Кременчуку та на Львівщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, армією РФ було випущено 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, українські ППО збили 16 ракет.

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