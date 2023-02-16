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Новини | Суспільство

Російські обстріли по Херсону та області – троє поранених, пошкоджені тепломережі та котельня

Як передає Херсонська міськрада, фахівці вже змогли стабілізувати опалення

За добу російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Херсон російська армія атакувала 21 раз – прицільно били по житлових кварталах. Російські снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та приватні будинки.

«Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – додали в ОВА.

Також внаслідок нічних обстрілів Херсона пошкоджені теплові мережі та котельня в центрі міста. Як передає Херсонська міськрада, оператор котельні та фахівці «Херсонтеплоенерго» вже змогли стабілізувати опалення для 10 житлових будинків.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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