Російські обстріли по Херсону та області – троє поранених, пошкоджені тепломережі та котельня

За добу російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Херсон російська армія атакувала 21 раз – прицільно били по житлових кварталах. Російські снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та приватні будинки.

«Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – додали в ОВА.

Також внаслідок нічних обстрілів Херсона пошкоджені теплові мережі та котельня в центрі міста. Як передає Херсонська міськрада, оператор котельні та фахівці «Херсонтеплоенерго» вже змогли стабілізувати опалення для 10 житлових будинків.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.