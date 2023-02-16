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Уночі під час повітряної тривоги сталися влучання в обʼєкти у кількох областях – ОП

Повітряна тривога в Харкові має такий вигляд – видно пуски, які здійснюються з сусідньої Бєлгородської області Росії, фото ілюстративне, лютий 2022 року

Унаслідок здійсненої вночі 16 лютого російської ракетної атаки зафіксовані влучання в обʼєкти у кількох областях України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА», – написав чиновник у телеграмі.

Про влучання в обʼєкт критичної інфраструктури вночі 16 лютого повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряну тривогу після 2:00 16 лютого оголосили в усіх областях України. Про відбій небезпеки влада стала повідомляти вже після 4:00.

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