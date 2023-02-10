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Четверта за день повітряна тривога у Києві та області. Влада каже про загрозу атаки дронів

Раніше сьогодні повідомлялося про збиті дрони над Миколаївщиною та Одещиною

Пізно ввечері у Києві та області влада повідомила, що з огляду на оголошену вчергове повітряну тривогу є загроза атаки дронами з боку військ РФ.

«Київщина! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу «повітряна тривога», – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Cьогодні ввечері голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про збиття у небі над регіоном трьох дронів, запущених армією РФ. Крім того, голова Одеської ОВА Максим Марченко казав про чотири збиті дрони-камікадзе.

Війська РФ 10 лютого завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія загалом випустила понад 100 ракет.

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