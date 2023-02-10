Кім повідомив про збиття трьох безпілотників над Миколаївщиною

Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім повідомив про збиття російських безпілотників над областю увечері 10 лютого.
«Це їх запланована третя хвиля», – написав він у своєму Телеграмі.
Згодом Кім додав: «мінус 3», маючи на увазі кількість збитих дронів.
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Наразі триває повітряна тривога в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Раніше Повітряні сили повідомили про збиття п’ятьох російських дронів-камікадзе від початку доби 10 лютого.
Війська РФ 10 лютого завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія загалом випустила понад 100 ракет.
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