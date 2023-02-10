Кім повідомив про збиття трьох безпілотників над Миколаївщиною

Голова Миколаївської обласної військової адміністрацій Віталій Кім повідомив про збиття російських безпілотників над областю увечері 10 лютого.

«Це їх запланована третя хвиля», – написав він у своєму Телеграмі.

Згодом Кім додав: «мінус 3», маючи на увазі кількість збитих дронів.

Читайте також: Росія загалом випустила понад 100 ракет по Україні в ході ранкового обстрілу – Генштаб

Наразі триває повітряна тривога в Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Раніше Повітряні сили повідомили про збиття п’ятьох російських дронів-камікадзе від початку доби 10 лютого.

Війська РФ 10 лютого завдали чергового масованого удару по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія загалом випустила понад 100 ракет.