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У НАТО не коментують інцидент з ракетою РФ і посилаються на заяву Міноборони Румунії – ЗМІ

Сам Єнс Столтенберг наразі не коментував повідомлення про російську ракету у небі над членом НАТО Румунією

Відповідаючи на запитання щодо заяви Києва про порушення російською ракетою повітряного простору Румунії, речниця генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга послалася на заяву Міністерства оборони Румунії. Про це повідомляє The Washington Post.

Виданню New York Times у НАТО відмовилися коментувати цей інцидент.

Сам Єнс Столтенберг наразі не коментував повідомлення про російську ракету у небі над членом НАТО Румунією.

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Під час масованого ракетного удару РФ по Україні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Молдова підтвердила порушення її повітряного простору і викликала через це російського посла.

Але Румунія, яка є членом НАТО, заявила, що 10 лютого запущена Росією з Чорного моря ракета увійшла в повітряний простір Молдови, але не перетинала румунського повітряного простору.

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