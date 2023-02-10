МЗС Молдови викликало посла РФ через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла РФ через порушення повітряного простору країни.



«МЗС розпорядилося терміново викликати посла Росії Олега Васнєцова, щоб вказати російській стороні на неприпустимість порушення російською ракетою нашого повітряного простору над суверенною територією Молдови», – написав речник МЗС Молдови у твіттері.

Сьогодні війська РФ завдали масованого удару по Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Молдова підтвердила порушення її повітряного простору.