61 збита ракета із 71: Повітряні сили повідомили про роботу ППО під час російської атаки

Російські війська станом на 11:30 випустили по Україні випустили по Україні 71 крилату ракету Х-101, Х-555 і «Калібр» від початку доби, повідомляє командування Повітряних сил.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», про які повідомляли раніше», – додають військові.

За даними командування, російські війська атакували Україну в п’ятницю вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Ракети морського базування типу «Калібр» випускали з кораблів у Чорному морі.

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В Україні вранці 10 лютого оголошували масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски Росією крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботу ППО також повідомляли у Києві, на Київщині, Полтавщині, Львівщині, Тернопільщині та Прикарпатті.

Відомо про влучання у Хмельницькому та Харкові.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Молдова підтвердила порушення її повітряного простору. Натомість Румунія заявляє, що російські ракети не заходили в повітряний простір цієї країни.