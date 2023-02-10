Зеленський: сьогоднішня ракетна атака Росії – виклик НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що сьогоднішня ракетна атака Росії є викликом НАТО.



«Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи і світу. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Дякую усім, хто це розуміє», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський додав, що мішенями російських ракета були цивільні і цивільна інфраструктура. За його даними, є влучання і жертви.

Сьогодні війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська випустили по Україні 71 крилату ракету Х-101, Х-555 і «Калібр» від початку доби. 61 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» сили ППО збили.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські крилаті ракети «Калібр» перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. За його даними, ці ракети були запущені з акваторії Чорного моря. Молдова підтвердила порушення її повітряного простору і викликала через це російського посла.

Але Румунія, яка є членом НАТО, заявила, що 10 лютого запущена Росією з Чорного моря ракета увійшла в повітряний простір Молдови, але не перетинала румунського повітряного простору.

У НАТО наразі цей інцидент не коментували.