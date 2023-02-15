Влада пояснила, чому на Київщині оголосили повітряну тривогу

На Київщині виявили повітряні цілі, через це в області оголошена повітряна тривога, повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація.

«У небі Київщини виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО», – йдеться у повідомленні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що йдеться про повітряні кулі з «відбивачами».



Близько 13:30 в Київській області оголосили повітряна тривогу. Натомість у Києві та сусідніх областях її не оголошували.

У телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що повітряна тривога в Київський області оголошена через розвідувальний БпЛА.