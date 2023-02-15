У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому війська РФ почали використовувати повітряні кулі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські війська почали використовувати повітряні кулі для розвідки.



«Дешево і сердито. Таким чином вони нас тривожать – чому б це не використовувати? Але якщо розібратися глибше – ми бачимо статистику, скільки вже знищено БПЛА. А саме «Орлан-10», які вони часто застосовували в глибині нашої території для ведення повітряної розвідки. Ці БПЛА часто ставали цілями…Зараз вони більш ощадливо використовують БПЛА оперативно-тактичного рівня – такі як «Орлан-10», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні близько 13:30 в Київській області оголосили повітряна тривогу. Натомість у Києві та сусідніх областях її не оголошували. Згодом Київська ОВА повідомила, що в області виявили повітряні цілі, працює ППО.

Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону уточнив, що йдеться про повітряні кулі з «відбивачами».

За даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 2 011 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.