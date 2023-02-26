«Можливе застосування відключень»: енергетики розповіли про ситуацію зі світлом

В Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі, повідомляє пресслужба «Укренерго» в неділю, 26 лютого.

За словами енергетиків, споживання значно зменшилося, у порівнянні з 25 лютого. Однак, в Одесі продовжують діяти відключення світла за графіками.

«Ліміти споживання до областей не доводились у зв’язку з відсутністю дефіциту. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень», – наголосили в «Укренерго».

Відомо також, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

До того ж, 25 лютого енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, проте у місті все ще діють відключення за графіком.

У компанії «Укренерго» 21 лютого заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. За даними компанії, всі електростанції працюють, імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в Україні.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі, однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому рості споживання можливе застосування відключень, додали в «Укренерго».

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.