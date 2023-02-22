Понад тиждень Київ зі світлом, завтра обмежень не планують – КМВА

У Києві вже понад тиждень немає вимкнення світла, на завтра обмеження електроенергії не планують, повідомила у телеграмі Київська міська військова адміністрація.



«На завтра «Укренерго» не надав обмежень споживання електроенергії. Це означає, що в Києві не вимикатимуть світло. Однак, закликаємо киян не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно», – йдеться у повідомленні.



Однак у компанії «ДТЕК» нагадали, що через обстріли мережі пошкоджені, тому щоб запобігти перевантаженню, можуть бути «обмеження електропостачання в певних енерговузлах».

У компанії «Укренерго» 21 лютого заявили, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. За даними компанії, всі електростанції працюють, імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в Україні.

Російські війська, починаючи з осені минулого року, атакували об’єкти української енергетичної інфраструктури. Через це в Україні діють графіки відключень електрики.