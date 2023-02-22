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Енергосистема України продовжує стабільно працювати з резервом потужності – Галущенко

Ще тривають і протягом доби мають бути завершені відновлювальні роботи на пошкоджених сильним вітром електромережах деяких районів Хмельниччини, Житомирщини та Київщини

У Міністерстві енергетики кажуть, що 22 лютого енергосистема України продовжує стабільно працювати із резервом потужності.

За словами профільного міністра Германа Галущенка, сьогодні, попри збільшення обсягів споживання, генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії.

«Завершились ремонти на кількох енергоблоках ТЕС, тож матимемо достатні резерви потужності для забезпечення зростаючого попиту промисловості. Ще тривають і протягом доби мають бути завершені відновлювальні роботи на пошкоджених сильним вітром електромережах деяких районів Хмельниччини, Житомирщини та Київщини», – повідомив Галущенко.

Останні два дні в Україні був поривчастий вітер, через що подекуди сталися обриви ліній електропередачі. За прогнозами синоптиків, сьогодні вітер вщух до 7-12 м/с.

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