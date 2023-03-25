«Укренерго»: «година Землі» шкідлива, краще заощаджувати енергію щодня

Компанія «Укренерго» закликала жителів України не брати участь в акції «Година Землі», оскільки вона «не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, натомість може дуже зашкодити енергосистемі» країни.

У довоєнні роки не всі українці підтримували акцію, яка, на думку «Укренерго», «насправді шкідлива» і призводить лише до додаткової роботи диспетчерів, заявили в компанії.

«Одночасне вимкнення світла – це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко знижувати потужність маневрової генерації – іншими словами, відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії. Різке вимкнення, а потім включення… це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми», – ідеться в повідомленні.

В «Укренерго» вважають, що найкращим внеском у збереження природи та надійність енергосистеми буде щоденне економне використання електроенергії у пікові ранкові та вечірні години.