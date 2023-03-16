«Укренерго» повідомило про «мережеві обмеження» у двох областях і Києві

У Житомирській, Київській областях і Києві наявні мережеві обмеження у постачанні електроенергії, повідомила компанія «Укренерго» 16 березня.

«В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Однак через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання», – йдеться у повідомленні.

В інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, кажуть в «Укренерго». Ліміти споживання до областей не доводили.

У компанії також додали, що енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.