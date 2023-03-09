Новий масований удар РФ: чим загрожує зупинка ЗАЕС?

Росія обстріляла українські міста цієї ночі: випустила 81 ракету різного типу та 8 ударних БПЛА Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

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В «Укренерго» повідомили, що працюють над відновленням харчування всіх регіонів. За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, агресор не досяг своїх основних цілей, енергосистема працює і колапсу немає.

Він зазначив, що під час кожної ракетної атаки українська енергосистема має можливість спертися на європейську енергосистему, використовувати її великі резерви.

Станція перейшла в режим блекауту, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулися 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Якщо не відновити роботу станції, може статися аварія та витік радіації, які матимуть наслідки для всього світу.

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Окрім влучення по енергоінфраструктурі, російські ракети потрапили у двір житлового будинку у Києві та знесли три приватні будинки у Львівській області. Відомо про п'ятьох загиблих. Сили повітряної оборони України повідомили, що противник використав ракети Х-22, Х-47 «Кинжал» та С-300, для збиття яких Україна не має засобів.

Головні питання випуску:

Навіщо Росія знищує енергетичні об'єкти України напередодні теплої пори року?

Як зміниться тактика обстрілу мирних міст найближчим часом?

І чи зможе змінити ситуацію військова допомога від США?