М'ясорубка для Росії. Чому ЗСУ продовжують утримувати Бахмут

Українські війська не вийдуть з Бахмуту, а, навпаки – посилюватимуться. Таке рішення ухвалили на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 6 березня. У Росії ж уже погрожують подальшим наступом після взяття Бахмута. Хоча перед цим Кремль вже двічі оголошував строки для остаточного взяття Донеччини: перший з них сплив 1 вересня 2022-го, а другий 1 березня 2023-го.

Чому за це містечко, попри значні втрати, тривають запеклі бої, і що може бути далі – розбиралось Радіо Донбас.Реалії (проєкт Української служби Радіо Свобода).

Погляд на Бахмут на мапі проєкту DeepState з кожним днем викликає все більше занепокоєння. Російські війська вже окупували переважну більшість східної частини міста уздовж правого берега річки Бахмутки. Відстань між північним та південним краями горловини довкола західної частини, де перебувають українські війська, – приблизно 4 км.

Українські війська у постійних бойових зіткненнях не дають зменшити чи зовсім замкнути цей коридор, захищаючи шляхи постачання – які противник постійно обстрілює. Чому в таких умовах Київ не виводить війська з міста?

Аргументи верховного головнокомандувача Зеленського

6 березня Володимир Зеленський повідомив, що прямо поставив питання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському: якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті.

Військові відповіли: «Не відходити й посилюватися».

Після цього Володимир Зеленський доручив Валерію Залужному «знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті».

Оборону Бахмуту в інтерв’ю CNN 8 березня президент України назвав тактикою. Її мета – стримати подальший наступ російських військ у регіоні.

«Ми розуміємо, що після Бахмуту вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять», – сказав Володимир Зеленський.

Росіяни про Бахмут: наступатимуть далі

Сергій Шойгу, міністр оборони РФ, оголосив, що взяття Бахмуту дозволить проводити подальші наступальні дії углиб української оборони, а куратор ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин сказав про відкриття оперативного простору за цим рубежем, від якого, як каже бойовик, увесь світ здригнеться. Хоча насправді місцевість на захід від Бахмуту аж ніяк не є легшою за рельєфом у порівнянні з тим, що проходять війська агресора на підступах до цього міста.

Чому Бахмут важливий для оборони Донеччини?

«М’ясорубка» для військ наступу

Під час наступу на Бахмут агресор продовжує втрачати чималу кількість живої сили. Втрати окупантів і українських військових становлять сім до одного, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Така «м'ясорубка» гальмує анонсований росіянами великий наступ, переконаний Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці.

«Бахмут вмонтований в єдину систему укріпленого району, до якого входить безпосередньо місто, а також Сіверськ на півночі та Часів Яр. В районі Часового Яру – височина, і там зайняті наші підготовлені позиції, з яких ведеться артилерійський обстріл супротивника. Тому дуже важливо його тримати.

Росія анонсувала величезний наступ… Але, фактично, просування зводиться до одного, – до цього бахмутського району. І там вони не можуть продавити нашу оборону. Це говорить про те, що вже Бахмут виконав своє основне призначення: там росіяни сконцентрували свої сили, і там же ми кладемо тисячами, тисячами їхніх бійців і сотнями одиниць їхню техніку», – пояснює Сергій Кузан.

Окупанти втрачають людські ресурси саме через те, що бої тривають в умовах міської забудови, додає в ефірі Радіо Донбас.Реалії військовий експерт Роман Світан.

«У дуже вразливому стані перебуває армія, яка штурмує міські будівлі. Тому, як тільки росіяни увійшли в Бахмут – максимально зріс ступінь ураження, ми одразу побачили цифри за тисячу осіб за добу. Однозначно, таких би цифр не було, якби ми відійшли, припустимо убік Часового Яру, тобто, якби вийшли із Бахмута на нові лінії оборони», – обґрунтовує експерт переваги боїв в умовах міста.

Сповільнення наступу

Оборона Бахмута не тільки знищує ресурси, а й гальмує наступальний темп агресора. Динаміка російських військ знижується від міста до міста, зауважує Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього.

«Згадаємо місто Маріуполь з населенням 400 тисяч людей. Його захопили за 84 дні. Другий приклад – місто Соледар (значно менше за Бахмут і розташоване на півночі від нього) з населенням в 10 тисяч людей. Російсько-окупаційні війська захоплювали його 175 днів», – аналізує Іван Ступак.

Захист Костянтинівки і Краматорська

Окрім зниження власне швидкості наступу, оборона Бахмута не дає змогу загарбникам вийти до меж найближчих великих міст – Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська. А також – наблизитись на відстань досяжності ствольної артилерії.

«Ми залишимо Бахмут – і через деякий час ворог може створити те ж саме біля Костянтинівки, біля Часового Яру, біля Краматорська, біля Слов’янська. За нами інші наші міста, які зараз менше потерпають, – тому що ворог далі від них... Треба буде відійти на якийсь оперативний простір, до прикладу, – 10, 15, 20 км. А це вже – дати супротивнику поставити у зоні досяжності артилерії ці міста», – міркує Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Суголосно аналізує важливість стійкості Бахмута для інших міст Донеччини і Роман Світан: «Бахмутський гарнізон не дає росіянам пройти ні з півдня, ні з півночі. Тому що, як тільки вони намагаються глибоко вклинитися у нашу оборону – одразу ж по них б’ють із флангів... І тому саме Бахмут утримує росіян від подальшого руху у бік Слов’янська та Краматорська з півночі і з півдня», – додає Роман Світан.

Створення умов для українського контрнаступу

Третій аспект боїв у Бахмуті, важливий для долі фронту, – це створення сприятливх обставин для контрнаступальних дій українських військ. У цьому сходяться думки і експертів, і бійців, які воюють на Бахмутському напрямку.

«Можливо, Бахмут не просто вдасться утримувати ще упродовж тривалого часу. А, можливо, це буде одна із точок, у якій почнеться очікуваний весняний контрнаступ, – міркує Іван Киричевський, військовий оглядач порталу Defence Express. – Для контрнаступу потрібно, щоб у росіян були бойові порядки «жидкіє». Бахмут – це один із способів прорідити порядки росіян, щоб туди змогли вклинитися наші механізовані підрозділи на західній бронетехніці, і, власне, ті самі підрозділи на західних танках «Leopard», «Challenger», за якими ми з ажіотажем стежимо».

«Бахмут сковує увагу, зусилля російського командування, «вагнерівців», регулярних військ, мобілізованих. А в цей час триває постачання військової техніки в Україну. Зрозуміло, що це логістичні ланцюжки, паливо у великих кількостях, це створення складів з боєприпасами. Тому наші військові намагаються виграти час. Контрнаступ готується», – зазначає Іван Ступак.

Так само пов'язує оборону містечка із контрнаступом Юрій Сиротюк, народний депутат Верховної Ради України VII скликання, боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ.

«Я вірю, що тут і захлинеться наступ, нарешті ми отримаємо український контрнаступ. Тому Бахмут треба тримати до того часу, поки українська армія не вдарить і не перейде до таких наступальних кампаній, як у Харкові та в Херсоні минулого року. Тому, з людської точки зору, хочеться все-таки Бахмут втримати і звідси почати той український контрнаступ, якого ми всі чекаємо», – міркує Сиротюк.

Про контрнаступ говорить і танкіст 28 ОМБр Богдан. Він воює на бахмутському напрямку.

«Коли сформують ці наступальні групи, уже у росіян не буде вибору. Це буде їхній конкретний крах. Як не крути, яка б Росія велика не була, – у них все закінчується. Я вважаю, що все пройде круто!» – переконаний український танкіст.

Російським військам не вистачить сил для просування за Бахмут – ISW

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вже відзначали, що Бахмут не є значущим з операційної чи тактичної точки зору. Адже навіть імовірне його захоплення не сприятиме подальшому просуванню окупантів на Донеччині через значні втрати російських військ.

А джерела CNN у розвідці НАТО зазначають: за кожного загиблого українського військового в боях за Бахмут Росія втратила п’ятьох. Також джерело CNN відзначило значні втрати України при обороні міста.

8 березня Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, не виключив падіння Бахмута «найближчими днями». Проте, на думку чиновника (суголосно із висновками ISW), це не обов'язково буде «поворотним моментом війни».

Поміж тим у ISW прогнозують, що навіть у разі захоплення міста російським військам доведеться обирати подальший вектор наступу: або Костянтинівка, або Краматорськ та Слов’янськ. Адже виснажені сили загарбників не зможуть успішно просуватися за двома напрямками одночасно. Також в ISW припускають, що російським військам не вистачає механізованих сил для імовірного подальшого просування за межі Бахмута.

Що у підсумку

Отже, експерти сходять на думці, що оборона Бахмута, якщо вона триватиме, корисна з наступних міркувань:

Знищує живу силу та техніку російських військ;

Гальмує наступ та прикриває найближчі Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ;

Створює умови для контрнаступу українських військ;

Навіть за умов втрати міста у агресора не вистачить ресурсів для подальшого ефективного просування за межі Бахмута.

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