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Зеленський: Бахмут «дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни»

Українські військові ведуть вогонь із самохідної гаубиці по російських позиціях поблизу Бахмуту на Донеччині, 5 березня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення згадав про засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня, на якому, за його словами, основною була тема Бахмута.

«Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу «Хортиці» генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було», – сказав Зеленський.

За словами президента, він сказав головнокомандувачу «знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті».

Українські війська запекло обороняють «фортецю Бахмут»
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Українські війська запекло обороняють «фортецю Бахмут»

Українські війська ведуть запеклу оборону Бахмуту на тлі продовження російських штурмів

«Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитися. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя – життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас», – сказав він.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в 5 разів більше солдатів, ніж Україна.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано», – наголосили американські аналітики.

Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом
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Як танки ЗСУ воюють під Бахмутом

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