Зеленський: Бахмут «дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни»

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення згадав про засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня, на якому, за його словами, основною була тема Бахмута.

«Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій, правдивий сенс. Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу «Хортиці» генералу Сирському, і Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Чи відійти, чи продовжувати оборону й посилюватись у місті. Обидва генерали відповіли: не відходити й посилюватися. І ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою. Інших позицій не було», – сказав Зеленський.

За словами президента, він сказав головнокомандувачу «знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті».

«Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитися. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя – життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас», – сказав він.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в 5 разів більше солдатів, ніж Україна.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано», – наголосили американські аналітики.

Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.