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Війна

Бої, втрати, західна зброя. Чи є тактичний сенс ЗСУ утримувати оборону Бахмуту?

Президент Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, де було погоджено продовжувати оборону Бахмуту Донецької області.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

Раніше видання Bild повідомляло, що між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним є суперечки щодо того, чи варто продовжувати обороняти місто. Повідомляється, що Залужний кілька тижнів тому «рекомендував подумати про відхід з Бахмуту з тактичних міркувань». Чи є тактичний сенс ЗСУ утримувати оборону Бахмуту?

Українські війська запекло обороняють «фортецю Бахмут»
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Українські війська запекло обороняють «фортецю Бахмут»

Українські війська ведуть запеклу оборону Бахмуту на тлі продовження російських штурмів

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