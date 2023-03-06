Бої, втрати, західна зброя. Чи є тактичний сенс ЗСУ утримувати оборону Бахмуту?

Президент Зеленський провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, де було погоджено продовжувати оборону Бахмуту Донецької області.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода:

Раніше видання Bild повідомляло, що між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Залужним є суперечки щодо того, чи варто продовжувати обороняти місто. Повідомляється, що Залужний кілька тижнів тому «рекомендував подумати про відхід з Бахмуту з тактичних міркувань». Чи є тактичний сенс ЗСУ утримувати оборону Бахмуту?