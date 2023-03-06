Сирський після поїздки в Бахмут: бої досягли «найвищого рівня напруження»

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли найвищого рівня напруження. Як повідомляє Military Media Center, медійний майданчик Сил оборони і безпеки України, 5 березня Сирський укотре відвідав частини, які здійснюють оборону Бахмута і на підступах до міста.

«Ворог кинув у бій додаткові сили «Вагнера». Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста», – сказав він.

«Наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи «Вагнера» і зменшили наступальний потенціал противника», – додав Сирський.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Як повідомили в Офісі президента України, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня її учасники детально розглядали ситуацію в Бахмуті.

«Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», – йдеться в заяві ОП.

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Напередодні речник Східного угруповання Сергій Череватий підтвердив, що Сили оборони продовжують обороняти Бахмут.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня повідомив про продовження російських штурмів Бахмута та «безуспішні наступальні дії» армії РФ в районі Білогорівки на Луганщині.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано», – наголосили американські аналітики.

Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут, це не означатиме перелому в ході бойових дій.