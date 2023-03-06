Міністр оборони США: захоплення Бахмута не обов’язково означатиме, що РФ змінила «хід цієї боротьби»

Навіть якщо російським військам найближчим часом вдасться захопити місто Бахмут на Донеччині, де в останні місяці йдуть найважчі бої, це не означатиме перелому в ході бойових дій, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час візиту на Близький Схід 6 березня Остін заявив, що Бахмут «має більш символічне, ніж стратегічне чи оперативне значення».

Він додав, що не знає, чи утримають українські сили Бахмут, чи ні, але навіть якщо їм це не вдасться, це не стане серйозним успіхом для Росії.

«Падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби», – сказав голова Пентагону в Аммані, Йорданія.

Як повідомили в Офісі президента України, під час засідання Ставки верховного головнокомандувача 6 березня її учасники детально розглядали ситуацію в Бахмуті.

«Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті», – йдеться в заяві ОП.

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Напередодні речник Східного угруповання Сергій Череватий підтвердив, що Сили оборони продовжують обороняти Бахмут.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 березня повідомив про продовження російських штурмів Бахмута та «безуспішні наступальні дії» армії РФ в районі Білогорівки на Луганщині.

В американському інституті вивчення війни (ISW) припустили, що, якщо російським військам вдасться взяти Бахмут, вони можуть спробувати відновити наступ на Костянтинівку чи Слов’янськ, але зіткнуться з нестачею живої сили і зброї.

«Українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано», – наголосили американські аналітики.