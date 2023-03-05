Шойгу вимагає в російського командування взяти Вугледар «за будь-яку ціну» – Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках – про це повідомляє у вечірньому зверненні 5 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, командування фіксує 23 авіаційних та чотири ракетних удари, а також 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню з боку російських військ протягом доби. Повідомляється про «безуспішні наступальні дії» армії РФ в районі Білогорівки на Луганщині.

«На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмів Бахмута та навколишніх населених пунктів. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Широка Балка, Дружба, Григорівка, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області», – йдеться в зведенні.

Генштаб також додає, що на Запоріжжі та Херсонщині російська армія веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для наступу.

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«У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командувачу східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки», – повідомляє штаб.

Наразі неможливо незалежно перевірити цю інформацію.

За зведенням, українська авіація за добу завдала 10 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління противника.