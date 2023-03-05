Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Подоляк щодо спецтрибуналу: «автори війни, включно з Путіним, отримають вироки»

Країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії, повідомив Михайло Подоляк

Країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, аби притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини, вчинені в Україні, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

Він заявив, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

«Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки», – написав Подоляк.

3 березня уряд ухвалив проєкт угоди з Міжнародним кримінальним судом про створення офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Головним напрямком роботи буде розслідуванням справ, що перебувають на розгляді суду з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG