Подоляк щодо спецтрибуналу: «автори війни, включно з Путіним, отримають вироки»

Країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, аби притягнути керівництво РФ до відповідальності за злочини, вчинені в Україні, зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твітері.

Він заявив, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

«Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки», – написав Подоляк.

3 березня уряд ухвалив проєкт угоди з Міжнародним кримінальним судом про створення офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Головним напрямком роботи буде розслідуванням справ, що перебувають на розгляді суду з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.