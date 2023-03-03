Влада пояснила, що дасть відкриття в Україні офісу прокурора Міжнародного кримінального суду

Відкриття Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні сприятиме більш ефективному розслідуванню міжнародних злочинів, вчинених в Україні. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, було оголошено під час конференції United for Justice у Львові.

«Сьогодні Кабінет міністрів України схвалив меморандум між урядом України та Міжнародним кримінальним судом, що дозволить незабаром відкрити Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні. Це дозволить прокурору МКС ще більше повноцінно розслідувати міжнародні злочини, вчинені в Україні. Проте наразі не існує тих юридичних механізмів, які б дозволили МКС притягнути до відповідальності за злочин агресії саме тих, хто спланував, розпочав цю жорстоку війну, а саме найвище російське керівництво. І для цього необхідне створення спеціального міжнародного трибуналу. Перший практичний крок до цього буде зроблено тут (у Львові – ред.)», – сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, додав: «Ми ще більше підсилимо наші взаємовідносини з МКС, який допоможе притягнути до відповідальності громадян держави-терориста, що винні у злочинах, віднесених до підсудності МКС. Особливу увагу маємо приділити злочинам, які вчинені та вчиняються Росією щодо наших українських дітей. Йдеться про депортацію дітей, про викрадення і намагання стерти національну і сімейну ідентичність».

3 березня уряд ухвалив проєкт угоди з Міжнародним кримінальним судом про створення офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Головним напрямком роботи буде розслідуванням справ, що перебувають на розгляді суду з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.