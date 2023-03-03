Міжнародний центр з розслідувань злочинів в Україні може запрацювати в Гаазі уже цього літа – Костін

Україна разом з Євроюстом, Єврокомісією та державами членами спільної слідчої групи підпише угоду про відкриття міжнародного центру з розслідувань злочину агресії в Україні у рамках конференції United for Justice, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Завтра ми підписуємо відповідну угоду в рамках відповідної слідчої групи і маємо надію, що цей центр, який збиратиме докази злочину агресії, розпочне свою роботу в Гаазі вже цього літа. Рік тому світ дискутував про те, чи Україна вистоїть. Сьогодні тут, у Львові, ми дискутуємо про формат трибуналу для Путіна. Вважаю це беззаперечним прогресом і нашим спільним досягненням», – сказав Андрій Костін.

Він зазначив, що наразі спільна мета – «не тільки притягнути до справедливої відповідальності всіх винних у злочинах цієї війни, але й спільними зусиллями відбудувати таку систему світового правопорядку, яка буде заснована на принципах справедливості і дієвих інструментах міжнародного правосуддя».

Сьогодні у Львові проходила конференція United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України. На конференцію прибули представники країн ЄС, європейських інституцій, зокрема, єврокомісар з питань юстиції, керівник Євроюсту.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії, зокрема, для проєкту резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюції ухвалив Європарламент.