Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії.

«Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна наполягає на персональній відповідальності Росії та її керівництва «за агресію й терор проти нашої держави та людей».

«А коли буде їхня відповідальність, буде відновлено й справедливість», – каже зеленський.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюції ухвалив Європарламент.

Раніше сьогодні цю тему обговорили у Львові президенти України та Латвії.