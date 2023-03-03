Львів: президенти України та Латвії обговорюють створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ

Президент Латвії Егілс Левітс у Львові заявив, що просуватиме ідею Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Це питання обговорювали глави України та Латвії 3 березня.

«Звичайно, міжнародний суд відіграє важливу роль у вигляді збору доказів у вчиненні окремих злочинів, але важливо розглянути і злочин вчинення агресії, а це злочин, який вчинявся керівництвом. Звичайно, цей злочин передбачений міжнародним законодавством, але немає суду, який має мандат на розгляд відповідних злочинів. Саме тому є невідкладна потреба для того, щоб зберегти вже досягнутий рівень міжнародного права і дотримання його», – заявив президент Латвії.

Він вказав на необхідність створення міжнародного суду, який би розглядав би ці питання, а також законодавчих і юридичних підстав для спрямування заморожених активів Росії на відбудову України у вигляді репарацій.

«Це може бути зроблено зараз і, безумовно, може бути зроблено після війни. Адже західна підтримка для України відіграватиме важливу роль, то чого б не використовувати ці заморожені російські активи. Мова йде про 300 мільярдів доларів, які заморожені і їх можна було б використовувати для України», – зазначив Левітс.

Президент Латвії приїхав у Львів із дружиною, щоб взяти участь у першій конференції United for Justice («Об’єднані заради справедливості»), ініційованій українською стороною. Мета – об’єднати зусилля світу в питання притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини в Україні. Цей захід назвали «юридичним Рамштайном» за аналогією із форматом зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Під час нього говоритимуть про створення Спецтрибуналу, механізми щодо компенсації, про злочини проти дітей, злочини сексуального насильства у час війни.

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«Як досвідчений правник, людина, яка добре знається на роботі європейських інституцій і глобальних структур, президент Левітс, особисто, і Латвійська республіка, в цілому, стануть потужними помічниками для України у притягненні до відповідальності всіх російських убивць, терористів і катів. Сьогодні ми торкнулися відповідних питань, зокрема, щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України, процесу підготовки голосування в Генасамблеї ООН за відповідну українську резолюцію, співпрацю з міжнародним кримінальним судом і міжнародними інституціями європейської спільноти», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Участь у «юридичному Рамштайні» беруть міжнародні експерти, представники української влади різних рівнів.

На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюції ухвалив Європарламент.