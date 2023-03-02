Через рік після російської окупації у Бородянці виявили тіла ще трьох загиблих мирних жителів – поліція

На Київщині в Бородянці провели ексгумацію трьох тіл загиблих під час російської окупації, повідомляє керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.



«Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці. У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині він повернувся з-закордону і повідомив до поліції про захоронення», – написав він у телеграмі.



Загалом після деокупації на Київщині виявили 1373 тіла мирних жителів, ще 197 загиблих неідентифіковані. 278 людей вважаються зниклими безвісти.

Бородянка, як і загалом Київщина, була звільнена від російських військ, на початку квітня.

Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.