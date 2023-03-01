Глава юстиції США назвав Пригожина воєнним злочинцем

Глава юстиції США назвав Євгена Пригожина – керівника російських найманців «Групи Вагнера», яка воює в Україні – воєнним злочинцем.

Генеральний прокурор Меррік Гарланд на слуханнях у Сенаті заявив, що Міністерство юстиції допомагає Україні розслідувати воєнні злочини, які, ймовірно, були скоєні після повномасштабного вторгнення Росії, в тому числі «Групою Вагнера».



«Пригожин, який керує цією справою, на мій погляд, є воєнним злочинцем», – сказав Гарланд, якого цитує агенція AFP. – «Можливо, це недоречно говорити, не отримавши всі докази. Але я думаю, що на даний момент у нас є більш ніж достатньо доказів»



«Те угруповання, яке відповідає за напади на українців на Донбасі, в тому числі, завозячи в’язнів із російських таборів, – це просто незбагненно, що вони роблять», – додав він.



Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що Київ веде слідство щодо Пригожина за воєнні злочини, а Гарланд заявив, що Сполучені Штати допомагають Україні в її розслідуванні.

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Пригожин, якого включили до списку санкцій США у 2016 році, лише у вересні 2022 року підтвердив, що заснував ПВК «Вагнер» – до цього він заперечував зв’язок з компанією.

У лютому 2021 року Федеральне бюро розслідувань оголосило у розшук Пригожина за підозрою у змові з метою шахрайства проти США, втручанні у внутрішню політику США та спробі вплинути на президентські вибори у період з 2014 по 2016 рік. ФБР призначило грошову нагороду до 250 000 дол за інформацію, яка може призвести до арешту бізнесмена.

ПВК «Вагнер» потрапила під санкції Європейського союзу у 2021 році через відповідальність найманців «за серйозні порушення прав людини в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР, Судані та Мозамбіку, у тому числі за тортури та позасудові, масові чи довільні страти та вбивства». ООН також звинувачувала найманців ПВК у серії нападів у ЦАР та порушенні прав людини – незаконні затримання, зґвалтування, тортури та страти.

Наприкінці січня влада США офіційно оголосила ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та ввела санкції проти пов’язаних з військовою компанією та її засновником Євгеном Пригожиним структур.