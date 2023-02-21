Пригожин отримав чверть мільйона доларів прибутку від підсанкційних компаній у Сирії та Африці – FT

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин до грудня 2021 року отримав 250 млн дол прибутку від діяльності підсанкційних компаній, які займаються видобутком нафти, газу, алмазів та золота в Сирії, Центральноафриканській республіці та Судані, пише видання Financial Times.

Проаналізувавши фінансові звіти компаній («Евро поліс», «М Інвест», «Меркурій) з орбіти Пригожина, журналісти заявили, що одна з компаній – «Євро поліс» домовилася з президентом Сирії Башаром Асадом про звільнення від бойовиків угруповання «Ісламська держава» нафтогазових родовищ у країні, а натомість отримала концесії на видобуток палива. Ця компанія, як уточнює видання, перебуває під американськими санкціями з 2018 року, під європейськими – з 2019 року.

FT пише: ведені проти «Євро полісу» обмеження майже не вплинули на її діяльність. У 2020 році виручка компанії склала 134 млн дол, а дохід – 90 млн дол. У 2021 році «Євро поліс» отримала прибуток у 400 тисяч дол, але на її балансі все ще залишалося 92 млн дол.

У свою чергу, компанія «М Інвест», яка займається видобутком золота в Судані, підпала під санкції США у 2020 році, проте її виручка наступного року склала 2,6 млн дол. Ще дві компанії, назви яких не наводяться, за твердженням журналістів, «відвантажили велику кількість промислового обладнання» пов’язаним з ПВК «Вагнер» підприємствам у ЦАР та Судані та заробили понад 6 млн дол у 2021 році.

Компанія «Меркурій» також пов’язана із видобутком природних ресурсів у Сирії – у 2021 році ЄС ввів проти неї санкції. Видання підкреслило, що за три роки до цього вона заробила 67 млн дол, проте згодом прозвітувала про «нульовий виторг».

Пригожин, якого включили до списку санкцій США у 2016 році, лише у вересні 2022 року підтвердив, що заснував ПВК «Вагнер» – до цього він заперечував зв’язок з компанією.

У лютому 2021 року Федеральне бюро розслідувань оголосило у розшук Пригожина за підозрою у змові з метою шахрайства проти США, втручанні у внутрішню політику США та спробі вплинути на президентські вибори у період з 2014 по 2016 рік. ФБР призначило грошову нагороду до 250 000 дол за інформацію, яка може призвести до арешту бізнесмена. Торік Держдепартамент США запропонував винагороду в розмірі до 10 млн дол за інформацію про іноземне втручання в американські вибори.

Євросоюз ввів санкції проти ПВК «Вагнер» у грудні 2021 року через відповідальність найманців «за серйозні порушення прав людини в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР, Судані та Мозамбіку, у тому числі за тортури та позасудові, масові чи довільні страти та вбивства «. ООН також звинувачувала найманців ПВК у серії нападів у ЦАР та порушенні прав людини – незаконні затримання, зґвалтування, тортури та страти.

Наприкінці січня влада США офіційно оголосила ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та ввела санкції проти пов’язаних з військовою компанією та її засновником Євгеном Пригожиним структур.