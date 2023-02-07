Мисливець за копальнями: Білий дім пояснив, чому Пригожин сконцентрував ПВК «Вагнер» на штурмі Бахмута

Чому Україна так затято намагається утримати Бахмут? І чому ПВК «Вагнер» так званого «кухаря Путіна» Євгена Пригожина хвиля за хвилею веде штурм на цьому напрямку? Відповіді на ці питання озвучив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Міністерство фінансів США 26 січня визнало ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та застосувало проти його очільників і самої організації низку санкцій.

У своїй заяві Мінфін США зазначив, що ПВК «Вагнер» бере участь у війні Росії проти України, а також воювала в Африці, «дестабілізуючи країни, здійснюючи там широкомасштабні порушення прав людини та захоплюючи контроль над природними ресурсами».

Сполучені Штати раніше звинувачували російських найманців в тренуванні місцевих бойовиків, експлуатації та пограбуванні природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані, щоб фінансувати війну Кремля проти України.

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що власник і керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який близький до російського президента Володимира Путіна, особисто вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Він відвідав понад десять колоній у різних областях Росії, обіцяючи засудженим гроші та амністію за участь у війні проти України.

Пізніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє мобілізацією засуджених за вбивства та інші тяжкі злочини, передбачені Кримінальним кодексом РФ.

ЗМІ повідомляють, що мова іде про 10 тисяч завербованих до ПВК «Вагнер».

«Пригожин не боїться кидати у бій в'язня за в'язнем», – сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні.

У тяжких боях за український Бахмут, наголосив Кірбі, найбільше зацікавлений сам очільник російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгеній Пригожин «через егоїстичну особисту вигоду з метою підвищити свій високий статус у кремлівській ієрархії» та через намагання взяти під контроль місцеві соляні та гіпсові копальні.

Тому, додав посадовець, США зосереджуватимуться на тому, щоб продовжувати надавати Україні необхідну безпекову допомогу для її успіху на полі бою і зокрема довкола Бахмута.

Сховище для живої сили, техніки і боєкмоплекту

Соляне родовище Артемівське у Бахмуті має площу 179 квадратних кілометрів, і є одним із найбільших у Європі.

Місцеві соляні шахти належать державному підприємству «Артемсіль», лідеру на українському ринку й експортеру до 20 країн, допоки воно не припинило виробництво через кілька місяців після російського вторгнення.

З моменту заснування наприкінці XIX століття підприємство видобуло понад 280 мільйонів тонн солі. Шахти досягають глибини 200-300 метрів і мають тунелі загальною довжиною 300 кілометрів.

Українські соляні шахти, за інформацією Reuters, можуть стати:

комерційно прибутковим активом як для самого Пригожина, так і для країни-агресора

а також росіяни російська армія хоче використати підземні тунелі для зберігання боєприпасів і зброї, щоб захистити їх від ураження української артилерії та ракетних систем.

ПВК «Вагнер» штурмує ділянки фронту, які б дали доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні, що окрім усього ще б дозволило прониками за лінію оборони ЗСУ.

Загороджувальні загони, «ідуть по тілах своїх»

Атаки ідуть одна за одною. Засуджені, які погодилися взяти участь у бойових діях, мають пів року бути на передовій. Їм під загрозою розстрілу заборонено відступати і здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишиться живим, обіцяють помилування.

Воєнкори неодноразово повідомляли про значні втрати, які несуть підрозділи, що складаються із в’язнів, а також про страти, що практикуються в них.

Підступи до позицій просто всіяні тілами загиблих бійців противника

«Тривають важкі бої... Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто всіяні тілами загиблих бійців противника», – сказала 10 січня на брифінгу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наступ Росії на Соледар в основному складався з сил ПВК «Вагнер», – писало у твітері Міністерством оборони Великої Британії.

25 січня українські війська відійшли від Соледару, що за 7 км на північний схід від Бахмута.

Ситуація із Соледаром показала не лише те, що Кремль не рахується із втратами живої сили й найперше хоче інформаційно продемонструвати успіхи у війні проти України (в Росії війну називаю спецоперацією – ред.), а й викрила конкуренцію, які існує між Євгеном Пригожиним і керівництвом міноборони Росії, між ПВК «Вагнер» і російською армією.

Наразі тривають запеклі бої за Вугледар і на бахмутському напрямку

Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію

«Особлива увага – Бахмуту, нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність! За дуже потрібну Україні стійкість», – сказав президент України Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 лютого.

Українські війська використовують як інженерні, так і природні можливості, щоб «знищувати найкращі підрозділи противника», наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів», – сказав командувач.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що не виключає «будь-які сценарії» в ситуації довкола Бахмута.

«Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося», – сказав Кириленко в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання про те, що чи готується він можливого захоплення Бахмута російськими військами.

При цьому він наголосив, що зараз Бахмут «тримається».

Вранці 6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки загарбників у районах 14 населених пунктів, в тому числі біля Бахмута.

Напередодні американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військ із Бахмута не буде.

«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки зможемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею», – сказав Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання журналістів.



«Якщо буде пришвидшене надання зброї, а саме далекобійної, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – наголосив Володимир Зеленський.