Угруповання «Вагнера» має проблеми з вербуванням нових вʼязнів у колоніях РФ – ЗМІ

Вербувальники так званої «приватної військової компанії Вагнера» з грудня минулого року вдруге обʼїжджають російські колонії, пропонуючи вʼязням воювати в Україні в обмін на визволення, пише видання «Медіазона», яке опублікувало великий матеріал про другу хвилю вербування. Як стверджують автори розслідування, цього разу вʼязнів до лав «ПВК Вагнера» вступає значно менше, ніж улітку та восени.

Як зазначає «Медіазона», тепер вербування відбувається «не так урочисто»: «вся колонія більше не вишиковується на плацу, а сам Євген Пригожин більше не прилітає на гелікоптері – обходяться вербувальниками рангом нижче». Як стверджують джерела видання в колоніях, новини з фронту і розмови з раніше завербованими переконали багатьох вʼязнів, що ризик загибелі на війні дуже високий, а помилування не гарантоване. «Медіазона» наводить слова одного із увʼязнених, який посилається на свою розмову з завербованим бойовиком, який воював під Бахмутом. «Казав, що 20% живі з тих, які звідси поїхали», – стверджує вʼязень.

Як пише «Медіазона», засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин та його підлеглі почали кампанію, покликану переконати увʼязнених усе ж таки їхати на війну. Серед методів переконання, зокрема, є те, що перша група завербованих отримала помилування і повернулася додому.

Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно не відомо. Федеральна служба виконання покарань повідомляла про скорочення торік кількості увʼязнених майже на 30 тисяч осіб. На початок лютого «Медіазона» змогла підтвердити загибель 823 завербованих увʼязнених, хоча реальні цифри можуть бути значно більшими.

Про другу хвилю набору до «ПВК Вагнера» раніше писали правозахисник і колишній політвʼязень Іван Асташин, видання «Верстка» та кілька телеграм-каналів.

«ПВК Вагнера» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики «ПВК Вагнера» беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Міністерство оборони Росії після прямого заклику Пригожина одного разу згадувало це угруповання у своїх зведеннях, повідомляючи про взяття Соледара на Донеччині. Зазвичай у зведеннях «вагнерівці» фігурують як загони добровольців.

З весни 2022 року у засобах інформації стала зʼявлятися інформація, що «ПВК Вагнера» вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.