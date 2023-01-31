В ООН закликали розслідувати можливі злочини «ПВК Вагнера» у Малі

Експерти ООН закликали провести незалежне розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних урядовими військами і російською «ПВК Вагнера» у Малі, повідомляє агентство Reuters.

У 2021 році влада країни найняла «ПВК Вагнера», обґрунтувавши це тим, що бійці цієї організації боротимуться з угрупованнями, пов’язаними з «Аль-Каїдою» й «Ісламською державою».

«З 2021 року експерти постійно отримують тривожні повідомлення про жахливі страти, масові поховання, тортури, зґвалтування та сексуальне насильство, грабежі, довільні затримання та зникнення, які здійснюють малійські збройні сили та їхні союзники», – йдеться в заяві експертів.

У грудні 2021 року Франція, Німеччина та ще понад десять європейських країн і Канада засудили розміщення найманців «ПВК Вагнера» в Малі.

У спільній заяві йшлося про те, що присутність найманців у Малі «здатна лише ще більше погіршити стан справ у Західній Африці».

У квітні 2022 року російських військових інструкторів у Малі запідозрили в участі у масових вбивствах жителів територій, на яких проходила операція урядових сил.

Згідно з повідомленням Human Rights Watch, протягом кількох днів наприкінці березня урядові війська за підтримки іноземців, яких кілька джерел назвали росіянами, стратили без суду щонайменше 300 жителів околиць міста Мура на півдні країни. Дехто з убитих підозрювався у причетності до озброєних ісламістських організацій, зазначають правозахисники.

У серпні 2020 року в Малі стався військовий переворот, президента країни було заарештовано, парламент і уряд – розпущено. Хунта, яка захопила владу, називає себе Національним комітетом порятунку народу.

«ПВК Вагнера», заснована близьким до президента Росії Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, бере активну участь у війні РФ проти України, де її бійців також звинувачують у скоєнні воєнних злочинів.