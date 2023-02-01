Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни – розвідка

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни.



«Скоро вже наступний «Рамштайн», де будуть чергові новини про військову підтримку України. Тому частково мобілізованих, а також злочинців із Вагнера та інших так званих приватних військових компаній продовжують кидати на штурмові дії. Майстерність та мотивація українських воїнів, плюс техніка та озброєння як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою зламає і перебіг цих наступальних дій. Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. Лютий та березень – будуть дуже активні дії», – сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Freedom.

За його словами, Росія воює «кількістю».



«Російське суспільство поки що це терпить. Але кількість трупів, які йдуть в РФ, а також тяжкопоранених, я думаю, рано чи пізно матимуть вплив навіть на це зазомбоване суспільство», – додав Юсов.

Раніше у розвідці розповіли, яким може бути новий наступ Росії – ситуація на сході України залишатиметься найгарячішою.

Також секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

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В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.