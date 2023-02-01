Військові РФ відмовляються допомагати «вагнерівцям» вивозити тіла загиблих – ЗМІ

Міністерство оборони Росії відмовляється допомагати угрупованню «приватна військова компанія Вагнера» у транспортуванні тіл убитих бойовиків, повідомляє видання «Верстка» з посиланням на учасників ринку ритуальних послуг.

Один зі співрозмовників видання розповів, що через конфлікт засновника незаконного збройного формування Євгена Пригожина з російським оборонним відомством його угрупованню доводиться вивозити тіла загиблих з підконтрольних Росії територій та прикордонних з Україною регіонів на машинах далекобійників та на техніці, оснащеній холодильниками.

Організувати такі перевезення складно, оскільки в Росії немає спеціальних логістичних компаній для цього. Через це тіла найманців часто так і не видають родичам, і тим доводиться ховати порожні труни, стверджують джерела.

«Верстка» також звертає увагу, що на тлі війни з Україною в Росії стали будувати більше цвинтарів. Кількість тендерів на ці цілі за рік зросла у півтора раза.

З початку березня 2022 року російська влада розмістила 39 тендерів на будівництво нових та розширення вже наявних цвинтарів, підрахувала «Верстка» на підставі даних державних закупівель. Найбільший тендер, на 378 мільйонів рублів, у травні 2022 року оголосила адміністрація Хабаровського краю. Йдеться про обʼєкт площею пʼять гектарів. Нові цвинтарі також будуються в Череповці, Улан-Уде, Мурманській та Архангельській областях.

За твердженням Пригожина, «вагнерівців» за їхнім заповітом ховають на спеціальному цвинтарі в Краснодарському краї. Видання The New York Times наприкінці січня повідомляло на підставі аналізу супутникових знімків, що число могил на цвинтарі для «ПВК Вагнера» за останні два місяці зросла всемеро – до 170 поховань. За знімками поховань, які опублікували в соцмережах місцеві активісти, можна припустити, що багато хто загинув у боях поблизу Бахмута та Соледара на Донеччині.

«Приватна військова компанія Вагнера» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики «Вагнера» беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ стала зʼявлятися інформація, що це угруповання вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.