Кремль заявляє, що Вашингтон протягом багатьох років «демонізував» російську приватну військову компанію «Група Вагнера».



«Не вчора ми вперше почули подібні заяви з Вашингтона, які демонизують ПВК Вагнера. Це триває багато років. Такі заяви Вашингтона мають голослівний. Ми ніколи не бачимо зрозумілих аргументів», – заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи рішення Мінфіну США визнати цю групу значною транснаціональною злочинною організацією.



Щодо заяв Вашингтона про дії групи Вагнера в ЦАР він заявив, що «жодних доказів і підтверджень» не надають.

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26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера», яка бере активну участь у війні в Україні, транснаціональною злочинною організацією та застосувало низку санкцій. У своїй заяві Мінфін зазначив, що «група Вагнера також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей».

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Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.