У Кремлі назвали засекреченими укази про помилування в’язнів, відправлених на війну в Україну – ВВС

Укази президента Росії про помилування в’язнів, завербованих для участі у війні в Україні, засекречені, заявив російській службі ВВС речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Я не можу нічого говорити про укази. Ви знаєте, що існують укази відкриті, існують укази з грифом секретності, тому про укази я нічого не можу говорити. Але я справді можу підтвердити, що вся процедура помилування здійснюється чітко, відповідно до російського законодавства», – відповів Пєсков на запитання про те, на яких підставах ув’язнені вирушають в зону бойових дій.

Повідомлення про те, що «ПВК Вагнера» вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України в обмін на помилування, з’явилися торік навесні. Як це оформляється юридично, досі не повідомлялося.

Раніше член Ради з прав людини при президентові Росії Єва Меркачова розповідала, що формально ув’язнених звільняють ще до того, як вивозять з колоній для участі в бойових діях. Вона також казала, що процедура помилування є державною таємницею.

Засновник і спонсор «ПВК Вагнера», близький до Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин раніше говорив, що засуджені були помилувані вже на фронті.

Голова правозахисного фонду «Русь сидящая» Ольга Романова висловлювала сумнів, що довідки про звільнення та помилування, які нібито отримують в’язні, можуть бути дійсними.

На початку січня Пригожин повідомив, що перша група російських в’язнів – близько 20 осіб, завербованих «ПВК Вагнера» для участі у війні в Україні, завершила піврічний контракт. За його словами, з цих «вагнерівців» зняли судимості.

«ПВК Вагнера» – російський неофіційний військовий підрозділ, який бере участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні проти України. Бійців компанії підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема у позасудових стратах.

26 січня США оголосили «ПВК Вагнера» транснаціональною злочинною організацією та ввели санкції щодо шести фізичних осіб та 12 компаній, яких Вашингтон вважає пов’язаними з «ПВК Вагнера» та Євгеном Пригожиним.