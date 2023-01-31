«Розстріляли і закопали прямо в окопах». Утікач із «ПВК Вагнера» про долю неохочих воювати

Росіянин Андрій Медведєв, колишній найманець «ПВК Вагнера», який втік до Норвегії і просить там притулку, заявив в інтерв’ю CNN, що жорстокість, свідком якої він став в Україні, зрештою підштовхнула його до дезертирства.

За словами Медведєва, бійців «Вагнера» часто відправляли у бій без вказівок, а поводження з тими, хто не хотів воювати, було безжальним.

«Вони («вагнерівці» – ред.) збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали їх на очах у новобранців, – заявив він. – Привезли двох в’язнів, які відмовилися йти воювати, розстріляли їх на очах у всіх і закопали прямо в окопах».

Телеканал CNN зауважує, що не зміг незалежно перевірити заяви Медведєва, а «ПВК Вагнера» не відповів на запит про коментар.

Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями «ПВК Вагнера». За його словами, у ПВК є спеціальний загін, який займається стратами як найманців, що провинилися, так і полонених.

Андрій Медведєв уклав контракт із «ПВК Вагнера» у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з «безглуздою війною і беззаконням командування». 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії, заявивши, що готовий свідчити про побачені воєнні злочини.