25% втрат Росії в Україні складають мобілізовані й найманці – «Бі-Бі-Сі»

Понад 13 тисяч російських військових загинули в Україні від початку повномасштабної війни, 924 із них – мобілізовані – такі дані на 3 лютого повідомляє Російська служба «Бі-Бі-Сі», яка спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні.

Лише за останній тиждень з’явилися повідомлення про смерть ще 500 росіян, які воювали в Україні.

Із відкритих джерел журналістам відомо про смерть 924 мобілізованих росіян. До цього числа входять і 99 загиблих під час обстрілу Макіївки в окупованій Росією частині Донецької області України 1 січня.

Міноборони Росії визнало загибель 89 росіян під час обстрілу в Макіївці. Це – максимальні одномоментні втрати, визнані Росією від початку війни.

Вивчивши динаміку втрат російської армії за 11 місяців, журналісти дійшли висновку, що зараз основна частка загиблих припадає на добровольців, найманців «ПВК Вагнера» (включно з ув’язненими) та мобілізованих. Разом вони складають чверть від загальної кількості підтверджених втрат. У той час як на першому етапі війни найбільші втрати зазнали ВДВ, морська піхота, спецназ ГРУ – тобто професійні та добре підготовлені формування, йдеться у статті.

Із понад 13 тисяч встановлених російських військових, які загинули в Україні, 1665 осіб, тобто майже 15%, – офіцери. Серед них – чотири генерали і 54 полковники.

Журналісти підкреслюють, що при підрахунку втрат вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ і регіональної влади, а також місцевих жителів, тому реальна кількість загиблих може бути щонайменше вдвічі вищою.

За найбільш консервативною оцінкою авторів моніторингу, під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити понад 26 тисяч людей загиблими. Загальні безповоротні втрати Росії (тобто кількість тих, хто вибув через поранення, смерть або зник безвісти) можуть становити щонайменше 117 тисяч осіб.

За оцінками офіційних осіб США та інших західних країн, кількість убитих та поранених російських військовослужбовців в Україні наближається до 200 тисяч. Про це повідомила The New York Times.

Із цих даних випливає, що втрати Росії подвоїлися протягом останніх трьох місяців війни, пише газета. За словами джерел видання, сотні російських військовослужбовців гинуть або зазнають поранень щодня в районі Бахмута й Соледара в Донецькій області України, де йдуть найзапекліші бої. Це пов’язано з тим, що Росія відправляє на передову погано навчених мобілізованих та колишніх ув’язнених, вважають американські чиновники.

За оцінками The New York Times, втрати України в Бахмуті можна порівняти з російськими.

Щодо втрат України загалом видання посилається на оцінку голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі. У листопаді 2022 року він заявив, що обидві сторони конфлікту втратили понад 100 тисяч людей.

Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.