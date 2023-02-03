Росія за добу втратила 840 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія за минулу добу втратила у війні проти України 840 військових, повідомив вранці 3 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення там оцінили у близько 129 870 осіб.
За даними Генштабу, Росія також зазнала таких втрат у техніці:
- танки ‒ 3215 (чотири – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6388 (+6)
- артилерійські системи – 2215 (+3)
- РСЗВ – 460 (+2)
- засоби ППО ‒ 222
- літаки – 294 (+1)
- гелікоптери – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільна техніка й автоцистерни – 5068 (+4)
- спеціальна техніка ‒ 202 (+2).
2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.
Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.
Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.
У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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