Росія за добу втратила 840 своїх військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія за минулу добу втратила у війні проти України 840 військових, повідомив вранці 3 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення там оцінили у близько 129 870 осіб.

За даними Генштабу, Росія також зазнала таких втрат у техніці:

танки ‒ 3215 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6388 (+6)

артилерійські системи – 2215 (+3)

РСЗВ – 460 (+2)

засоби ППО ‒ 222

літаки – 294 (+1)

гелікоптери – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5068 (+4)

спеціальна техніка ‒ 202 (+2).

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.