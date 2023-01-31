Відомо про понад сто загиблих морпіхів 810-ї бригади з Криму. Втрати за 11 місяців війни

Найбільші втрати морські піхотинці 810-ї кримської бригади ЧФ РФ зазнали у Маріуполі. Звідти - найбільша кількість некрологів, які вдалося знайти редакції Крим.Реалії. Найрезонанснішим у російських соцмережах стало відео загибелі кулеметника 382-го батальйону – також у Маріуполі.

Редакції вдалося зібрати більше сотні некрологів морпіхів цієї бригади.

Початок вторгнення

В нас була перше завдання нашої бригади – зайняти оборону біля Мелітополя

810-та бригада морської піхоти ЧФ РФ, яка дислокується у бухті Козачій в Севастополі, вторглася на материк України з Криму. Бригада спочатку була скерована на Мелітополь, потім Бердянськ, Маріуполь.

2 березня українські військові захопили на полі бою документи одного з підрозділів першої батальонно-тактичної групи бригади.

З огляду на ці документи, українські військові дійшли висновку, що даний підрозділ ЧФ РФ мав здійснити висадку з великого десантного корабля «Орськ‎» у районі населеного пункту Степанівка-1 і надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме зі 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ.

Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя, повідомляло командування об’єднаних сил Збройних сил України.

Про перші дії бригади розповів один із морпіхів 810-ої обрмп, який був поранений під час розвантаження техніки з десантного корабля в Бердянську 24 березня, але вижив.

«В нас була перше завдання нашої бригади – зайняти оборону біля Мелітополя та «вичистити‎» Мелітополь. Ми зайняли оборону в аеропорту, більше тижня ми його утримували‎», – розповів технік бригади Олексій Пріс.

Кримські підрозділи російських військ відправили воювати на південний схід України ледь не у повному складі.

«Після повномасштабного вторгнення, на жаль, першими, кого «вкинула в цю м’ясорубку російська влада – це були жителі Криму, жителі Донбасу окупованого. Тому що вони 8 років намагалися підготувати жителів територій окупованих для того, щоб вони лояльно ставилися до російської армії, щоб вони були готові вмирати за Росію зі зброєю в руках‎» – каже експертка Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

Деякі морпехи намагалися відмовитися від участі у війні: інформація про це почала з'являтися вже наприкінці лютого. Про це повідомляв Центр оборонних стратегій України, видання «Ґрати» розповіло про це з посиланням на своє джерело в системі Міноборони Росії в Криму – йшлося про рапорти приблизно 80 морпіхів.

Про спроби не брати участь у війні розповідав і один із полонених морпіхів 810-ї бригади, захоплений «Азовом» у Маріуполі. За його твердженням, разом із ним було приблизно 700-800 чоловік морпіхів бригади і станом на середину березня приблизно половина з них загинула.

«‎Я не хотів їхати сюди, але нас змусили. Сказали, відмовників посадять, приблизно десять років ув'язнення. Тих, хто не бажав їхати, дуже багато. Дехто навіть відмовився. Я не знаю їхньої подальшої долі», – розповідав російський військовослужбовець.

Історія смерті одного кримчанина

Перебіжки без прикриття, ніхто не стріляє, не прикриває

21 квітня 2022 року. Маріуполь. Морпіхи 382-го окремого батальйону 810-ї обрмп перебігають вулицю. На відкритому просторі по них відкриває вогонь «Азов» і один із морпіхів отримує смертельне поранення в артерію.

Відео зняте стрінгером телеканалу Russia Today Андрієм Філатовим, який позиціонує себе як військовий кореспондент. Телеграм-канал «Военная хроника» заявляє, що публікувати це відео спочатку не хотіли.

На відео можна почути, як морпіху, який упав, кричать: «Лежи поки, не сіпайся, Максим‎».

Як вдалося з'ясувати Крим.Реалії, смертельне поранення отримав старший матрос, кулеметник 2 батальйону 382 -го окремого батальйону 810-ї обрмп Максим Старовойтов. Про це у соцмережах заявила його вдова, Каріна Старовойтова.

Максим Старовойтов виявився 21-річним уродженцем Сімферополя. На початку листопада 2022 року на будинку школи № 23 Сімферополя, де він навчався, встановили меморіальну дошку.

Під відео з моментом загибелі Старовойтова у телеграм-каналі «Военная хроника» – понад дві тисячі вісімсот коментарів, переважно користувачів з Росії. Частина з них заявляла: збентежені тим, що професійні військові не вміють грамотно пересуватися у бойових умовах.

«Одному мені не зрозуміло, як так усе це? Перебіжки без прикриття, ніхто не стріляє, не прикриває, димовуху одразу можна було кинути. Якось все сумно‎», – коментує один із користувачів Телеграму з ніком Roman S. Цей допис підтримало чимало користувачів.

4 комбриги за 11 місяців

І тут до нас прилетіло два 152-мм снаряди. Усім, хто був на пункті, включаючи мене, добряче перепало

810-та бригада морської піхоти втратила багато офіцерів. За 11 місяців повномасштабного вторгнення в бригаді змінилося, як мінімум, чотири командири.

Комбрига Олексія Шарова убили в Маріуполі. Російські ЗМІ стверджують, що це сталося 22 березня.

Комбриг Олексій Бернгард зник із інформаційних повідомлень про бригаду у травні.

Виконувач обов'язки комбрига Ян Суханов був тяжко поранений під час удару по командному пункту бригади в середині травня. На той момент бригаду вже передислокували з Маріуполя під Вугледар. Тоді, за даними ЗСУ, в командному пункті бригади було вбито 3 офіцери, 14 отримали поранення. Суханов вижив, вийшов із шпиталю через півроку.

«Отримали завдання наступати на один із населених пунктів. У цей момент ми були в лісосмузі в командно-наглядовому пункті. І тут до нас прилетіло два 152-мм снаряди. Усім, хто був у пункті, включаючи мене, добряче перепало‎», – розповів колишній виконувач обов’язків комбрига Ян Суханов.

Після Суханова в.о. комбрига призначили полковника Сергія Трибунцова. Про це стало відомо 1 червня з відео кримських ЗМІ. У відкритих джерелах немає інформації, чи залишається Трибунцов на цій посаді.

«‎Ми тільки тоді зрозуміли, що все серйозно»

У них тактика була, вони спочатку запускали, а ми ж думали, що їх там немає

Найбільше втрат, які стали відомо, у Маріуполі зазнав саме 382-й батальйон, що дислокується у Темрюку. В останні місяці багато інтерв'ю дають двоє морпіхів 382-го батальйону, які вижили – старші лейтенанти з позивними «Рокот» і «Струна». Вони обоє втратили по нозі, потрапивши влітку на мінне поле біля села Євгенівка Донецької області, після передислокації батальйону з Маріуполя. Командир взводу Антон Філімонов із позивним «Рокот», в одному з інтерв'ю зізнався, що не міг повірити у війну в 21 столітті.

«Ніхто не знав, що там буде. Постійно жартували, сміялися, вирушаючи туди. Ніхто не розумів, куди їде. Нас попередили, що можливе застосування підрозділу морської піхоти в бою, нам треба допустити найменшу кількість втрат. Усі якось жартували на цю тему. Важко було повірити, що у 21 столітті таке можливо. І коли були перші втрати у мене в роті, ми тільки тоді зрозуміли, що все серйозно, і ми по-справжньому воюємо», – розповів Філімонов.

Командир взводу розповідає і про те, що спочатку морпіхи не розуміли тактику міських боїв у Маріуполі.

Були дуже самовпевнені

«У них тактика була, вони спочатку запускали, а ми ж думали, що їх там немає. По нас не стріляють, отже, по нас не діють. Ми заходили, вони нас запускали, а потім просто з усіх боків, ніби буквою «п», починали розстрілювати. Потім ми вже зрозуміли цю тактику», – розповів морпіх Антон Філімонов російському телеканалу Russia Today.

Комвзвода з позивним «Струна» теж каже, що на початку повномасштабного вторгнення морпіхи 810-ї бригади багато чого не вміли.

«Наприклад, коли чотири доби просиділи в одному будинку в оточенні. Це було на початку спецоперації, тоді ще багато чого не знали і не вміли, були дуже самовпевнені» – заявив він.

Герой Росії «Струна» досі не відкриває обличчя

Командир взводу 382-го батальйону, старший лейтенант із позивним «Струна» досі приховує своє обличчя, хоча після втрати ноги влітку вже не воює. У жовтні 2022 року йому дали звання героя Росії.

Його ім’я та прізвище так і не назвали, обличчя він не відкрив. Це і раніше викликало здивування частини російських користувачів соцмереж та блогерів. Вони висловлювали різні припущення – у тому числі й те, що він боїться за родичів, які можуть жити у Криму.

Сам морпіх нещодавно пояснив приховування особистої інформації так:

«‎Хочу, щоб цей позивний і в принципі образ цього червоного рюкзака, цього командира морської піхоти зберігся саме в такому ракурсі, як такий, що позначає всіх командирів морської піхоти, в принципі будь-якого командира», - заявив старший лейтенант.

Крим.Реалії раніше намагалися з'ясувати, за що саме цей комвзводу отримав звання героя Росії, але відповіді на це так і не знайшлося.

Жодної конкретики про героїзм «Струни» не повідомив, зокрема,і колишній в.о. комбрига Ян Суханов у своєму інтерв'ю під час виписки зі шпиталю. Про кількох морпіхів він розповів докладні історії, а про героя Росії «Струна» – лише те, що «коли його командиру перебило ноги, заступник командира загинув, управління підрозділом прийняв на себе» і що, нібито, «під його командуванням підрозділ штурмом взяло кілька важливих об'єктів Маріуполя».

Популярність серед користувачів російських соцмереж цей комвзводу отримав після того, як його почав знімати стрінгер телеканалу Russia Today Андрій Філатов. Це сталося тому, що він єдиний дозволив знімати бойові дії підрозділу, пояснював Філатов. У кадрі морпіх почав з'являтися з червоним рюкзаком на спині і його стали впізнавати. Спочатку його обличчя не приховували.

У деяких російських користувачів соцмереж одразу викликало подив те, що морпіх воює з червоним рюкзаком. Вони писали про те, що це демаскує, непрофесійно, або дивувалися тому, чи дійсно у морпіхів таке погане постачання.

З дітьми було складніше спілкуватися, таке відчуття, що їх змалку привчають до того, що росіяни – вороги, деякі прямо говорили: «Зараз мій батько м...в доб'є і повернеться»

«У метушні перших бойових зіткнень у мене зникло майно, і мої хлопці принесли мені цей рюкзак. Сказали: «‎На, командире, тримай, що знайшли». Деякі люди казали: «Та що ж за дурень такий – вдягнув яскраво виражений предмет і бігає з ним, ще й із радіостанцією – усі знають, що це командир». А для мене було навпаки: головне, що мене мої бачать і все. Інший хлопчина мав ще синій рюкзак, і хлопці запропонували таку ідею: а давайте зараз ще білий рюкзак знайдемо – і буде у нас наш триколор. Третій боєць, який мав бігати з білим рюкзаком, був поранений і ми залишили цю ідею, а червоний рюкзак став нашим символом», – розповів морпіх в одному зі своїх інтерв'ю.

Цей старший лейтенант розповів і свою версію про те, як до російських морських піхотинців ставилися у Маріуполі.

«Залежить від того, з ким спілкуєшся. Ті ж самі «азовці» мають своїх родичів, і їхні дружини нас не хвалитимуть. Але дуже багато мирного населення чекали на нас як на визволителів, казали, що втомилися від свавілля. Реально раділи нашому приходу. З дітьми було складніше спілкуватися, таке відчуття, що їх змалку привчають до того, що росіяни – вороги, деякі прямо говорили: «Зараз мій батько м....ів доб'є і повернеться», – розповів «Струна».

Новий склад 810-ї бригади

810-а обрмп зазнала таких втрат, що на початку літа їх вивели з фронту назад до Криму – для поповнення і нового злагодження.

Загалом, за даними головного управління розвідки Міноборони України, із бригади було сформовано дві батальйонно-тактичні групи. Згодом інформацію про те, що було саме дві БТГР, підтвердив і колишній в.о. комбрига 810-й обрмп Ян Суханов у своєму інтерв'ю після виходу зі шпиталю.

Бойовий потенціал 810-ї бригади, по суті, він зменшився

У липні 2022 року у ГУР Міноборони називали наступні цифри втрат 810-ї бригади у Маріуполі.

«Доволі такі великі втрати були цієї бригади, саме під час лютого, березня, коли був Маріуполь. За нашими даними, десь 300 осіб було втрачено під час цих бойових дій, і, відповідно, це змусило керівництво 810 бригади, і взагалі Міноборони РФ вивести підрозділи 810 бригади для поповнення на кримський півострів‎», – розповідав Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Особовий склад, який заходив сюди на початку війни – від нього залишилося дуже мало людей. Тому що йдуть поранення, йдуть втрати, вбивають людей, хтось звільняється за власним бажанням», – казав офіцер.

Цифри втрат він не назвав, але зазначив, що їх багато. Співвідношення втрат оцінив як один убитий до трьох поранених.

За даними української розвідки, близько 200 морпіхів бригади відмовилися повертатися на війну. Нові батальйонно-тактичні групи формували із військових різних частин.

«‎Проблеми були пов'язані з тим, що був некомплект особового складу в мирний час. Друге – багато було загиблих. І третє – вони були змушені формувати вже нові батальйонно-тактичні групи, набираючи особовий склад із різних частин усього Чорноморського флоту. Це і екіпажі кораблів, і обслуговуючий персонал, це інженерний підрозділ. Таким чином, бойовий потенціал 810-ї бригади, по суті зменшився», – розповідав в інтерв’ю Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

У червні 810-та обрмп зазнавала втрат у боях під Вугледаром. Але встановити кількість загиблих не вдається. За словами військовополоненого лейтенанта бригади Іллі Юна, у бою біля села Павлівка Донецької області з його підрозділу загинуло 9 людей. Юн назвав чотири прізвища загиблих: Данило Жмака, старший лейтенант, командир взводу управління; Павло Єгоров, старший сержант; Іслам Шахбанов, матрос; Роман Висоцький, сержант, командир відділення. У відкритих джерелах некрологи цим морпіхам не з'явилися. Вдалося знайти лише один некролог: 21 червня біля села Єгорівка загинув матрос Владислав Дорохін, який переїхав жити до Криму з батьками після окупації півострова. Павла Єгорова за допомогою соцмереж намагався розшукати друг, який зазначив, що в бригаді Єгоров вважається зниклим безвісти.

До рук українських військовослужбовців потрапив телефон Павла Єгорова. У його відео були навчання на мисі Опук у Криму, кадри з Маріуполя.

У вересні Генштаб ЗСУ заявив, що 810 бригада морпіхів втратила до 85% особового складу. Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Восени 2022 року 810-ту обрмп поповнили за рахунок мобілізованих кримчан. Скільки саме людей з тих, хто був відправлений на підготовку до розташування 810-ї обрмп у Козачій бухті, увійшли саме до цієї бригади – невідомо.

Взимку 2022 року в кримських соцмережах продовжували з'являтися оголошення про набір добровольців у 810-ту обрмп.

Станом на кінець січня 2023 року військовослужбовці 810-ї бригади російських військ все ще перебувають у Херсонській області, на лівому березі Дніпра. У листопаді 2022 року також з'являлася інформація про те, що морпіхи 810-ї обрмп знаходяться і на Кінбурнській косі.

У Севастополі на початку січня 2023 року пройшло поховання ще трьох морпіхів бригади. Так, 6 січня було опубліковано некрологи загиблих у Херсонській області Олексія Куликова, Дмитра Кльопова та Дмитра Мельниченка.

Знайдені некрологи морпіхів 810-ї бригади ЧФ Росії

Нижче наведено дані про загиблих російських військовослужбовців, які служили у 810-й окремій бригаді морської піхоти ЧФ.

Список містить інформацію, яка з'являлася у відкритих джерелах, а саме у російських та кримських ЗМІ, соцмережах родичів військовослужбовців кримських підрозділів російської армії. До списку не включені дані про вбитих, про які повідомляють ЗСУ, але немає некрологів у російських та кримських ЗМІ, соцмережах. Також у Криму періодично з'являються некрологи та могили без даних про військові частини, в яких служили вбиті російські військовослужбовці.